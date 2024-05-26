فن ومشاهير

طفلة "خطة جيمي" أصبحت شابة وتتخرج من المدرسة بأمريكا.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - تألقت الفنانة جنا عمرو الطفلة التي شاركت فى فيلم “خطة جيمي”، فى أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار وشكلها أثار الجدل بعد تخرجها من المدرسة فى أمريكا.

جنا عمرو 

إفراج مؤقت 

وعلقت جنا عمرو على فيديو التخرج، قائلة: "إفراج مؤقت الحمد الله، أشكر كل من ساعدنى عائلتى وأصدقائى في رحلتى حتى وصلت للحظة التخرج من المدرسة أنا ممتنة جدًا لأنني التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين، وتعلمت منهم أشياء جديدة".

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جنا عمرو

وأضافت جنا عمرو: "الحمد لله على كل شيء، هذه مجرد البداية، تهنينا لناجميعًا وكانت ليلة جميلة".

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جنا عمرو

وأعرب الجمهور عن سعادته بمشاهدتها وهي تتخرج، وكانت التعليقات كالتالي: "كبرتي وبقيتي شابة ومابقتيش طفلة".

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جنا عمرو

من ناحية أخري، تحدثت المطربة ساندي عن فيلمها الشهير خطة جيمي، مشيرةً إلى غنه كان تحديًا كبيرًا لأنه كان من إنتاجها، وعملية إنتاجه كانت صعبة للغاية.

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جنا عمرو

وقالت ساندي خلال حلولها ضيفًة على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج واحد من الناس: قدمت أغنية الرعشة وكانت متزامنة مع مشاركتي بفيلم تاج وحققت تفاعل جيد، وقدمت أيضًا فيلم خطة جيمي وهو من إنتاجي، وكان تحدي وأردت أن أقدم الموسيقى التي أحبها، وكان صعب أن يتحمل منتج تكاليف إنتاج الفيلم.

وتابعت ساندي: وكانت تجربة صعبة إنتاجيا ولكنه كان مهم فنيا وكان يناقش قضية مهمة حول التنمر على بعض الأشخاص بسبب السمنة، وكان حلمي أن أناقش تلك القضية، والرسالة التي يقدمها الفيلم هي الاهتمام بالجوهر وليس الشكل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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