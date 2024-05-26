جورج وسوف يروج لحفله في بيروت برفقة آدم ورحمة رياض

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي سلطان الطرب جورج وسوف حفلًا غنائيًا ضخمًا في بيروت بلبنان يوم 11 من أغسطس المقبل، ويشاركه الحفل المطرب آدم والفنانة رحمة رياض.

ومن المقرر ان يقدم سلطان الطرب خلال الحفل باقة مميزة من أعماله الغنائية الشهيرة.

وروج جورج وسوف للحفل من خلال نشر البوستر عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: "بيروت بتجمعنا يوم 11 أغسطس".

وعلقت الفنانة رحمة رياض التي علقت قائلة: "الله يطول بعمرك يا ملك"، والمطرب آدم علق قائلًا: "الملك".

جورج وسوف

ويستعد سلطان الطرب جورج وسوف لطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، والأغنيتين من توزيع زيزو فاروق وباسم رزق

وكان حرص الفنان جورج وسوف على الكشف عن معاناته فور رحيل ابنه وديع والذى اعتبرها ضربة قاسية له خاصة أن ابنه كان يعتبره الفرحة الخاصة به.

وأضاف الفنان جورج وسوف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة في برنامج "بيج تايم بودكاست" المذاع عبر قناة MBC: "السنة الماضية كانت قاسية جدا، فقدت شاب ابني وديع وعانيت وانكسر ظهري، لكن قدرت أتحامل وأطلع أضحك وغنيت للناس بعد 6 شهور، وربنا أعطاني الصبر والقوة إني أتحمل الضربة، الحزن في قلبي لكن لازم أفرح الناس".

ووصف جورج وسوف شعوره بعد رحيل نجله قائلا: "قليل الوفا معايا وديع، راح سايبني وماشي، يخرب بيتك إنت صاحبي وابني وأخويا وأبويا".

وردا على سؤال هل ما زال يحب مناداته بلقب أبو وديع، قال جورج وسوف: "كل العمر مش هيروح من راسي اسم وديع، وأحب حاجة ينادوني فيها أبو وديع".

واستعاد جورج وسوف اللحظات التي كان يمضيها مع ابنه بقوله: "كان عايش في قطر ولما ييجي يظل قاعد معايا ولا يروح مكان".

وتابع: "كان لما يشوفني زعلان يجن، ولما أضحك ضحكته قبلي".

وكان تصدر النجم جورج وسوف، التريند وذلك بعد إحيائه حفلًا ضخمًا في دبي، الذي يعتبر حفله الأول هذا العام بعد حزنه على فراق نجله وديع.

يعد حفل جورج وسوف هو الثاني لجورج وسوف هذا العام، وذلك منذ وفاة نجله "وديع" في يناير الماضي.

جورج وسوف

جورج وسوف يبكي جمهوره:

أبكى جورج وسوف جمهوره خلال حفله بتقديمه أغنية "حبيبي زي القمر وراح بلمح البصر" من أغنيته "يا بياعين الهوى"، والتي أهداها إلى نجله الراحل وديع.

جورج وسوف تريند:

تصدر سلطان الطرب جورج وسوف التريند، بعد حديثه للمرة الأولى بعد غياب شهرين عن وفاة نجله وديع، والأثر الذي تركه فى نفسه حتى الآن.

جورج وسوف

كشف جورج وسوف تفاصيل آخر لقاء جمعهما، ومدى الحزن والألم الذي يعيشه منذ فراق ابنه، قائلًا: "نجلي كان متوجهًا للطبيب لفحصه بعد خضوعه لجراحة في معدته".

أضاف جورج وسوف أنه سيعود للمنزل بعد نصف ساعة "لكن حصل ما حصل" ولم يعد من المستشفى، مشيرًا أنه ذهب إلى المستشفى وكان غائبًا عن الوعي، معقبًا "شفته بعيني إنه مات قبل ما يقولولي مات".

عن حالته الصحية قال جورج وسوف: “إن المرض أصبح رفيقًا له، ولكنه أصبح يعتاد عليه”، مشيرًا إلى أن: "المرض صار صديقي وحبيبي وروح إلى ورفيقي ليل ونهار طول ما أنا قاعد هو جنبي، والحمدالله بس الله عاطينا كتير إشيا ومعوضنا عن كل شيء".

رحل عن عالمنا وديع جورج وسوف، في مأتم حضره شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية وإعلامية من كل المناطق اللبنانية، واستقبل جورج وسوف التعازي يوم السبت في كنيسة مار نقولا في الأشرفية شرق بيروت.

وكان طرح جورج أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثي فيها ابنه وديع في مرور الذكرى الأربعين على وفاته الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهار مش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

جورج وسوف

وفاة وديع جورف وسوف:

توفي وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، في شهر يناير الماضي بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التي أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.