فوضى وغضب جماهيري في حفل رامي عياش بباريس

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا الفنان اللبناني رامي عياش كبرى حفلاته الغنائية في العاصمة الفرنسية، أطل خلالها على مسرح كازينو دي باريس.

وشهد الحفل الأوركسترالي عدة لقطات وتجاوزات أثارت حفيظة واستياء الجمهور العربي، وخاصة الجمهور الجزائري الذي قرر غالبيته ترك الحفل في منتصفه والخروج من القاعة بصحبة الصحفيين والإعلاميين الحزائريين، عندما قرر عياش أن يهتف بجملة "الصحراء مغربية".

رامي عياش



بدأ الأمر عند أدائه إحدى أغانيه التي تحوي كلمة "صحرا" فاجأ عياش الحضور ومايسترو الحفل والموسيقيين بدخوله في منطقة سياسية مثيرة الجدل بين المغرب والجزائر أثار خلالها الأزمة الدائرة بين البلدين على ملكية الصحراء، ليقرر أن يوقف الغناء ويهتف بكلمات "الصحراء مغربية"، مما أغضب الجمهور الجزائري ليقرر مغادرة القاعة رغم كون الحفل في فقرته الأولى.

رامي عياش



كما شهد الحفل لقطة أخرى أثارت استياء الحضور عندما حول رامي الحفل الأوركسترالي الراقي إلى مايشبه "العرس"، عندما دعا بشكل مفاجئ إحدى الفتيات من الجمهور لتصعد معه على المسرح وترقص وتشاركه الغناء في موقف لم يكن متفقا عليه مع الموسيقيين ولا قائدة الحفل، رغم أن قواعد الحفلات الأوركسترالية تمنع ذلك لما تتسم به من هدوء ورقي وموسيقى.

رامي عياش



واستمر حفل رامي عياش قرابة الساعة ونصف وقدم خلالها ما يزيد عن عشرين أغنية من أشهر وأقدم أعماله، من بينها العرض الحي الأول لأغنية "سواي" العالمية التي قدمها باللغة العربية لأول مرة، وأطل خلال الحفل بشكل أوركسترالي غير معتاد مع توزيعات موسيقية جديدة لأغانيه بصحبة أوركسترا مزيكا وتحت قيادة المايسترو أمل القرمازي.

وكان قرر النجم رامي عياش اعادة تقديم أغنية Sway بالنسخة العربية، بعد أن أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي الذي يتناسب مع الموسيقى العربية.

ونشر رامي عياش عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات وإعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

وكان طرح النجم رامي عياش، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "لمة الحبايب" على يوتيوب، وهي من كلمات محمد الرفاعي والحان وتوزيع جان ماري رياشى، وشارك رامى فى تصوير الفيديو كليب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش.

آخر أغاني الفنان رامي عياش:

كان رامي عياش طرح أغنية بعنوان "حلوين حلوين" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد راؤول ورامى عياش، وألحان رامى عياش.

وتقول كلماتها: "حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

ولسه جي كتير

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

لسه جي كتير

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين ".