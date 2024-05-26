إياد نصار يحصد جائزة أفضل ممثل بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته الــ 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنان إياد نصار بجائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل "صلة رحم " ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 12

جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان، كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للآداب والفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري عن استفتاء مهرجان همسة الدورة الــ 12، وتصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية

وسيتم تكريم الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد علي رزق، الفنان إياد نصار.

وقال الحصري: شارك في الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام، وعدد الأصوات التي شاركت في اختيار الفائزين

وأضاف الحصري: لم يكن يحق لأي مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد في كل تصنيف.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد صقر، الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، الاعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسري، أعلنت عن النتائج الرسمية للمهرجان.

جدير بالذكر أن الدورة الــ 12 تقام يوم السادس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.