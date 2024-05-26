"زعلانة جدا من اللي حصل".. سيرين عبدالنور تكشف تفاصيل تسريب مسلسلها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنانة سيرين عبدالنور أسباب حذف مسلسل "النسيان" من على منصة "Prime Video" بعد طرحه بثلاث ساعات.

وقالت "سيرين"، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، على موقع "انستجرام"، إن مسلسل النسيان تم تسريبه على المواقع، متابعة: "ما في شيء واضح، ولا أعرف سبب حذفه من المنصة، أنا زعلانة من اللي حصل، بس لازم ما نشجع التسريبات والقرصنة، وقريبا هيرجع المسلسل ينزل على المنصة مرة أخرى".

وأضافت: "زعلانة جدًا لأنه عمل كتير حلو ويستحق كل العالم تشوفه، لكنه نزل على المنصة وبعد مرور 3 ساعات تم حذفه بعد تسريبه، وليس الحذف بسبب أمور سلبية داخل أحداث المسلسل".

مسلسل "النسيان"، من بطولة كل من سيرين عبد النور، وقيس الشيخ نجيب، وبمشاركة عدد من الممثلين من أبرزهم: "كارول عبود، وفادي أبي سمرا، وأسامة المصري، وندى بو فرحات، وسلمى شلبي، وإيلي كريستفريدوس، وسامي أبو حمدان ويورجو شلهوب".

وكان يعرض مسلسل "النسيان" الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر على منصة "Prime Video".

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