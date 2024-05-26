"وأنا عامل فيها منير".. محمود البزاوي يستعيد ذكرياته مع أحمد عز من فيلم "مسجون ترانزيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان محمود البزاوي على استعادة ذكرياته القديمة مع صديقه الفنان أحمد عز، من كواليس فيلم "مسجون ترانزيت".

ونشر "البزاوي" صورة قديمة تجمعه بـ عز وبعض النجوم الآخرين، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وكتب: "صورة وأنا عامل فيها محمد منير وأحمد عز عامل حميد الشاعري".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "إقامة جبرية" بطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد الشرنوبي.

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