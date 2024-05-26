مصطفى كامل: يا مرحب بكل فنان عربي لا يسيء لعاداتنا وتقاليدنا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل وقف بعض الفنانين اللبنانيين ومنعهم من الغناء في مصر الفترة الماضية.

وقال مصطفى كامل، في كلمة خلال مؤتمر تكريم نقيب المهن الموسيقية اللبنانية، والمنعقد في مقر النقابة: "لما النهاردة يدخل عندي فنان سواء ذكر أو أنثى ويتصرف تصرف خادش للحياء بيتقال أصله ده لبناني أو لبنانية، وده من المفترض أن نقابة لبنان تحزن على الوضع زي ما أنا حزنت على وضع بلدي في الفترة السابقة".

ورحب مصطفى كامل بالفنانين اللبنانيين والعرب، قائلا: "يا مرحب بكل فنان لبناني عربي ينورني على أرض مصر، لا يسيء لعاداتي وتقاليدي وآداب الفن العربي، اللي بيخرج من عندي بيمثل مصر، زي اللي جاي من لبنان بيمثل دولته".

وأتم: "لما أكون أنا ضغطت على أبناء مصر من أجل الحفاظ على العادات والتقاليد والتربية وعدم الإسفاف، أكيد مش هسمح لحد من بره يجي يسيء وينشر اسفاف في بلدي، ده كلام قاطع وملزم".

واحتفل الفنان مصطفى كامل بعقد قران ابنته "فرح" يوم الخميس 2 مايو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأقيم حفل الزفاف يوم 11 مايو بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

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