أحدث ظهور لـ ياسمين صبري من داخل حلبة سباقات "فورمولا 1" (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها أحدث ظهور لها، أثناء حضورها أحد سباقات السيارات في فرنسا "فورمولا 1".

ونشرت "صبري"، مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "الجائزة الكبرى موناكو، فورمولا 1".

كما أبهرت ياسمين صبري متابعيها وظهرت بإطلالة رائعة وأنيقة تتناسب مع الأجواء من مدينة موناكو الفرنسية.

ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل رحيل، أشرف على الكتابة محمد عبدالمعطي، تأليف نادر سيف الدين، حسام حلمي، باسم حسين، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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