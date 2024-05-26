بالصور.. نقابة الموسيقيين تكرم نقيب لبنان بحضور مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كرم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بمصر، الفنان اللبناني فريد بو سعيد نقيب الموسيقين اللبناني في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين في لبنان، وأعضاء مجلس الإدارة بنقابة مصر منهم الفنان حلمي عبد الباقي وحمادة أبو اليزيد ومنصور هندي ومحمد صبحي وخالد بيومي وعلي الشريعي وعلاء سلامة وأحمد العيسوي وعاطف إمام

وتفقد نقيب الموسيقيين بلبنان مقر النقابة وأعرب عن سعادته بالامتيازات والنجاحات التي حققتها النقابة في الفترة الأخيرة.

واعتبر مصطفى كامل تكريم فريد بو سعيد في مصر هو رد الجميل، بعدما تم تكريم الأول في مقر نقابة المهن الموسيقية في لبنان في وقت سابق بحضور وليد توفيق

وأعرب فريد بو سعيد عن سعادته بالتكريم في مصر والذي اعتبره أغلى تكريم في حياته، مؤكدا أنه يشعر وكأنه في بيته مؤكدا على وجود تعاون مشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة

وقال مصطفى كامل إنه يتمنى وجود قانون حازم ليحمي الفن، مقدما الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء