يسرا وإيمي سالم تقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد سالم الجعفري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب

أقيم مساء اليوم، عزاء الشيخ أحمد سالم الجعفري، في قاعة الرزاق بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرصت النجمة يسرا والفنانة إيمي سالم، على تقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد سالم الجعفري، ومواساة أسرة الفقيد.

وتوفي الشيخ أحمد سالم الجعفري الجمعة الماضية حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بمحافظة الجيزة وسط حضور كبير من المواطنين.

وأعلن أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة الشيخ أحمد الجعفري، وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالي العالم الجليل الشيخ أحمد سالم الجعفري.. أثرى الناس بعلمه وببركته دون مقابل.. لم يتاجر بالدين ولم يتربح من علمه ولا بما أنعم الله به عليه من بركة".

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