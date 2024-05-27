شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى وهلا رشدى ضيفتا شرف حفل ختام مهرجان إبداع فى موسمه الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعة خلال حفل ختام موسمه 12، الذي أقيم على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، وقدمت التحية لكل الطلاب المشاركين في هذا الموسم، كما تقدمت بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على جهده لاكتشاف هؤلاء المواهب التي أثنت عليهم الإعلامية منى الشاذلي، وأكدت أنهم لديهم موهبة كبيرة لا بد من الاهتمام بها.

كما قدمت الفنانة هلا رشدي وصلة غناء على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، وقدمت عدة أغان، مثل ابن مصر وأسمراني بصحبة المايسترو محمد مصطفى العجيمي، وعبرت رشدي علي سعادتها الكبيرة لوقوفها على خشبة المسرح لجامعة القاهرة التي تنتمي إليها والتي لم تقف عليه قط أثناء دراستها وأكدت أنه إذا كانت هناك مسابقة مثل إبداع في زمنها لم تتردد لحظة للمشاركة فيها.

وحرص على الحضور كل من: النجم محمود حميدة، النجم عمرو عبد الجليل، الموسيقار نادر عباسي، الكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان أحمد أمين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وكذلك الفنان سامح الصريطي، الفنان محمود الحديني، الفنان سامي مغاوري، الدكتورة غادة جبارة، الشاعر جمال بخيت، المخرج عادل عبده.



منى الشاذلي