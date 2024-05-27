شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية أفريقيا المحسومة لـ هشام جمال ومسلم تحقق مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "أفريقيا المحسومة" لـ هشام جمال ومسلم وخالد التي تم طرحها أمس، بمناسبة فوز النادى الأهلي المصرى بطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة 13 في تاريخه، مليون مشاهده في أقل من 24 ساعة، والأغنية من كلمات خالد علي، مهندس صوت نادر سليمان وإخراج عمر الموجي.

وتوّج فريق الكرة بالنادى الأهلي ببطولة دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الترجى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجى أهولو مدافع الترجى بالخطأ فى مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة. وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسى تاو ووسام أبوعلى.