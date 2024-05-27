شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ورش في التمثيل والديكور والإلقاء والكتابة والإخراج بمهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مهرجان المسرح المصري خلال دورته الـ 17 برئاسة الفنان محمد رياض (6) ورش مختلفة في عناصر العمل المسرحي من كتابة وإخراج وتمثيل وديكور وألقاء، والتمثيل بالتحديد يقدم له المهرجان ورشتين يقدمهما الدكتور علاء قوقة والدكتورة هنادي عبد الخالق، أما ورشة الديكور فيقدمها المهندس حازم شبل، وورشة الكتابة المسرحية يقدمها الكاتب والمخرج أيمن عبد الرحمن، أما ورشة الإلقاء فيقدمها الفنان خالد عبد السلام، وورشة الإخراج يقدمها المخرج محسن رزق.

وكان المهرجان قد أعلن مؤخرًا عن الشروط اللازمة للمشاركة في الورش وفي مسابقة "العروض المسرحية"، وأول تلك الشروط هو أن تكون العروض الراغبة في المشاركة منتجة في الفترة ما بين (1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024)، كما يجب أن يكون العرض قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.

ومن الشروط أيضًا: أن تتحمل الفرق المشاركة نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو إكسسوار، وتقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين "داخل المدة المقرّرة لانعقاد المهرجان".



ورش المهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومي للمسرح المصري حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.