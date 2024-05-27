شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 6 ساعات قضتها نيكى ميناج فى السجن (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى واقعة مثيرة، أعلنت السلطات الهولندية أنه تم إطلاق سراح المغنية العالمية نيكى ميناج بعد ساعات من اعتقالها من قبل الشرطة عقب اتهامها بحيازة مخدرات.

كانت ميناج صاحبة الـ "41 عامًا" مسافرة إلى مانشستر بإنجلترا قادمة من أمستردام لحضور حفل موسيقى ضمن جولتها العالمية "Pink Friday 2" عندما تم القبض عليها.

وكان من المقرر أن تؤدى ميناج حفلاً فى ساحة Co-op Live فى مانشستر مساء السبت لكن تم تأجيله بسبب القبض عليها.

مغنية الراب كتبت عبر حسابها على منصة إكس: "أشكر كل من صلى من أجلى اليوم.. أنا فى الفندق بمانشستر بعد قضاء من 5 إلى 6 ساعات فى السجن".