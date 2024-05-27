شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى يشارك فى ختام مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان سامي مغاوري فى حفل ختام مهرجان إبداع لطلاب الجامعات في موسمه الـ12، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة وأخرجه المخرج عادل حسان، وتحدث مغاوري موجهاً كلامه لطلاب الجامعات وحثهم على أهمية النجاح ودوافع النجاح، كما قص عليهم مشواره الفني منذ بداياته في مسرح الجامعة، وأكد لهم أن الهدف الأساسي كان بالنسبة له هو تقديم فن حقيقي، كما حكى لهم عن سفره لتقديم عروض جبهة القتال للجنود.

كما ظهرت الإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعة كضيف شرف كذلك في الحفل وقدمت التحية لكل الطلاب المشاركين في هذا الموسم، كما تقدمت بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على جهده لاكتشاف هؤلاء المواهب التي أثنت عليهم الإعلامية منى الشاذلي وأكدت أنهم لديهم موهبة كبيرة لا بد من الاهتمام بها.

وحرص على الحضور كل من: النجم محمود حميدة، النجم عمرو عبد الجليل، الموسيقار نادر عباسي، الكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان أحمد أمين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وكذلك الفنان سامح الصريطي، الفنان محمود الحديني، الفنان سامي مغاوري، الدكتورة غادة جبارة، الشاعر جمال بخيت، المخرج عادل عبده.