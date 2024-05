شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات فيلم Kingdom of the Planet of the Apes للنصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشرته صحيفة فاريتي، عن تراجع إيرادات فيلم الحركة والفانتازيا Kingdom of the Planet of the Apes للنصف بعد أن حقق إيرادات 3.4 مليون دولار يوم الجمعة الماضية محليًا، وهو ما يضعه في المركز الرابع في ترتيب شباك التذاكر بإجمالي 125 مليون دولار محليًا وبتراجع 50% عن إيرادات الأسبوع الماضي التي حقق فيها 6.8 مليون دولار محليًا.

وسبق وحقق فيلم Kingdom of the Planet of the Apes 50 مليون دولار محليا في الافتتاحية الاولي له محلياً بعد عرضه في 3700 صالة عرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

مبيعات التذاكر هذه متساوية تقريبًا مع اثنتين من الأجزاء الثلاثة السابقة في امتياز "Planet of the Apes" الذي تم إعادة تشغيله في القرن العشرين: "War for the Planet of the Apes" لعام 2017 الذي افتتح بمبلغ 56.2 مليون دولار و "Rise of the Planet of the Apes" لعام 2011، كما افتتح فيلم "Dawn of the Planet of the Apes" عام 2014 بإيرادات بلغت 54.8 مليون دولار، في حين حقق فيلم "Dawn of the Planet of the Apes" عام 2014 أفضل رقم في السلسلة بإيرادات بلغت 72 مليون دولار.