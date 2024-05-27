شكرا لقرائتكم خبر عن دانا ابنة عاصى الحلانى تحتفل بخطوبتها على البحر فى أجواء رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت دانا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني بخطوبتها على البحر في إسبانيا، بمشاركة بعض الأصدقاء المقربين لها ولخطيبها، حيث نشرت فيديو على حسابها على "إنستجرام" بعدما قام حبيبها بالتقدم لخطبتها على طريقة رومانسية، لتوافق على طلبه بسعادة كبيرة.

واحتفل النجم اللبنانى عاصى الحلانى مؤخرًا بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبى خليل بحضور الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأحيا النجم عاصى الحلانى، مؤخراً حفلاً غنائيًا فى ألمانيا، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ.

يذكر أن آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.