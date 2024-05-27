شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش يتألق بحفله الغنائي في باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم اللبناني رامي عياش، حفلاً غنائيًا في باريس، وحضر عدد كبير من جمهوره للاستمتاع بأغنياته المحببة لديهم، مرددين كلمات أغانيه، كما قدم أغنيته الأخيرة التي طرحها مؤخرًا "sway" التي غناها باللغة العربية.

اختار النجم اللبناني رامي عياش تقديم أغنية Sway بالنسخة العربية، حيث أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي المتجدد الذي يتناسب مع الموسيقى العربية.

وطرح رامي عياش أغنية Sway بالعربي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات واعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

وطرح مؤخرًا النجم رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.



رامى عياش



جمهور حفل رامي عياش



رامى عياش يتفاعل مع جمهور حفله