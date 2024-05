شكرا لقرائتكم خبر عن ميليسا مكارثي تنضم للموسم الرابع من سلسلة Only Murders In The Building والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة العالمية ميليسا مكارثي إلى الموسم الرابع من سلسلة Only Murders In The Building، دون الكشف عن دورها بعد، أمام كل من مارتن شورت، سيلينا جوميز، آرون دومينجيز، وآمي رايان، وميريل ستريب أبطال السلسلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكانت قد أعلنت شبكة Hulu عن طرح حلقات الموسم الرابع من مسلسل Only Murders In The Building يوم 27 أغسطس المقبل، على أن يتكون من الموسم الجديد من 10 حلقات، تتراوح مدتها إلى نحو 30 دقيقة.

وكشف الفيديو الترويجى الأول للموسم الرابع من مسلسل Only Murders In The Building حول اتجاه عصابة مابيل مورا (التي تلعب دورها سيلينا جوميز)، ومدير برودواي السابق أوليفر بوتنام (مارتن شورت) والممثل التليفزيوني تشارلز هادن سافاج (ستيف مارتن) إلى هوليوود، حيث تُعرض عليهم الفرصة لتحويل مغامراتهم إلى فيلم من أفلام هوليوود، قبل أن تتطلب قضية قتل أخرى اهتمامهم.

سيشهد الموسم الرابع من سلسلة Only Murders In The Building، عودة النجمة العالمية ميريل ستريب، بالإضافة إلى أعضاء فريق التمثيل الجدد يوجين ليفي، إيفا لونجوريا، زاك جاليفياناكيس، ميليسا مكارثي، مولي شانون، كميل ناجياني، جين لينش، وغيرهم.