شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إبداع يكرم محمود حميدة وعبد الجليل ومنى الشاذلى وعباسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان إبداع لطلاب الجامعات في موسمه الـ12 عددا من الفنانين والإعلاميين الذين أثروا الحركة الفنية، وذلك خلال حفل ختام المهرجان الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، من إخراج عادل حسان، وهم النجم محمود حميدة، الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، النجم أحمد أمين، الإعلامية منى الشاذلي، الموسيقار نادر عباسي، النجم عمرو عبد الجليل.

وكانت قد ظهرت الإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعة كضيف شرف كذلك في الحفل، وقدمت التحية لكل الطلاب المشاركين في هذا الموسم، كما تقدمت بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على جهده لاكتشاف هؤلاء المواهب التي أثنت عليهم الإعلامية منى الشاذلي، وأكدت أنهم لديهم موهبة كبيرة لا بد من الاهتمام بها.

وحرص على الحضور كل من النجم محمود حميدة، النجم عمرو عبد الجليل، الموسيقار نادر عباسي، الكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان أحمد أمين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت ، وكذلك الفنان سامح الصريطي، الفنان محمود الحديني، الفنان سامي مغاوري، الدكتورة غادة جبارة، الشاعر جمال بخيت، المخرج عادل عبده.



محمود حميدة



عبد الرحيم كمال

سامي مغاوري



نادر عباسي



منى الشاذلى

عمرو عبد الجليل