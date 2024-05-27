شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نقيب موسيقيي لبنان فى القاهرة بحضور مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بمصر، اللبناني فريد بو سعيد نقيب الموسيقين اللبناني في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس نقابة الموسيقىن في لبنان وأعضاء مجلس الإدارة بنقابة مصر.

وتفقد نقيب الموسيقيين بلبنان مقر النقابة وأعرب عن سعادته بالامتيازات والنجاح التي حققتها النقابة في الفترة الأخيرة.

واعتبر مصطفي كامل تكريم فريد بو سعيد في مصر هو رد الجميل، بعدما تم تكريم الأول في مقر نقابة المهن الموسيقية في لبنان في وقت سابق بحضور وليد توفيق.

وأعرب فريد بو سعيد عن سعادته بالتكريم في مصر والذي اعتبره أغلى تكريم في حياته، مؤكدًا أنه يشعر وكأنه في بيته مؤكدا وجود تعاون مشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفي كامل إنه يتمنى وجود قانون حازم ليحمي الفن مقدمًا الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وقال مصطفي كامل إنه قبل توليه منصب نقيب الموسيقيين ظهر شباب استسهل الطريق ومشكلتي كانت مشكلتي مع الكلمة لأن مصر هي منارة الفن ماينفعش تكون بالأسلوب ده، وأنا مؤمن بالتطور التكنولوجي ولكن إذا هناك حالة فنية تسيء بالفن المصري تتم محاسبته وأكتر حاجة كانت شغلاني هي بتر كل أشكال الفساد وأرصدة النقابة حاليًا تجاوزت 227 مليون جنيه.



تكريم مصطفى كامل لنقيب الموسيقيين فى لبنان



تكريم الموسيقيين فى لبنان



مصطفى كامل يكرم نقيب الموسيقيين فى لبنان