شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بخيت فى ختام مهرجان إبداع: مخزون مصر الحقيقى هو مبدعو جامعات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الشاعر الكبير جمال بخيت كلمته خلال حفل ختام مهرجان إبداع لطلاب الجامعات في موسمه الـ12، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، ومن إخراج عادل حسان، بقصة رواها عن نبوءة تنبأها منذ زمن، حيث قال: من سنوات عدة دُعيت كي أكون عضو بلجنة تحكيم بإحدى المسابقات بدولة الإمارات العربية لطلبة وطالبات المرحلة الإعدادية في الإلقاء والخطابة، وأجمعت لجنة التحكيم علي إعطاء الجائزة لبنت مصرية في الصف الثاني الإعدادي، وبعدها قلت لوالدها: "خد بالك من بنتك هيكون ليها مستقبل هائل وهتبقى نجمة" هذه البنت تجلس وسطنا الآن نجمة كبيرة وهي الإعلامية منى الشاذلي.

وأضاف بخيت: النبوءة اليوم أكررها باسمي وباسم جميع أعضاء لجان التحكيم أن جامعات مصر ومسابقة إبداع هذا هو مخزون مصر الإبداعي نجومية الفن بجميع فروعه، المخزون الحقيقي لمصر هو جامعات مصر، فتحية لكل المشاركين من هؤلاء الشباب الذين يجعلوننا سعداء بمواهبهم لكم التحية ولكل مسئول كذلك.

وحرص على حضور ختام مهرجان إبداع لطلاب الجامعات كل من النجم محمود حميدة، النجم عمرو عبد الجليل، الموسيقار نادر عباسي، الكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان أحمد أمين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت ، وكذلك الفنان سامح الصريطي، الفنان محمود الحديني، الفنان سامي مغاوري، الدكتورة غادة جبارة، الشاعر جمال بخيت، المخرج عادل عبده.



جمال بخيت