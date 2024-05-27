شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عادل وفرح يوسف يتعاقدان على مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان هانى عادل على تقديم دور البطولة أمام النجمة إيمان العاصى في مسلسلها الجديد برغم القانون الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، كما تعاقدت أيضًا الفنانة فرح يوسف على تجسيد أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يواصل صناعه التحضير له لبدء تصويره الشهر المقبل.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويواصل صنَّاعه جلسات العمل وبروفات الترابيزة، بالتزامن مع التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن إيمان العاصى قدمت آخر أعمالها مسلسل جعفر العمدة فى شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.