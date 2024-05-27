شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تحصل على درع التميز بمسابقة مهرجان إبداع فى موسمه الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جوائز مهرجان إبداع لطلاب الجامعات في موسمه الـ12، خلال حفل ختامه الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، في جميع التخصصات، حيث حصل في مجال المسرح الغنائي: على أفضل غناء سلمى أحمد عبد الحمید رفعت يجامعة المنصورة، وأفضل ألحان أحمد حسني بأكاديمية الفنون، وأفضل إعداد موسيقي محمد سامي، بأكاديمية الفنون، وأفضل ملابس رضوى أحمد جامعة عين شمس، وأفضل إضاءة محمود توفيق، جامعة عين شمس، وأفضل ديكور مازن محمد جامعة بورسعيد، وأفضل ممثلة ثالثة رنا محمد جامعة المنصورة، وأفضل ممثل ثالث أحمد صلاح بجامعة بورسعيد، وأفضل ممثلة ثانية جودي محمد جامعة عين شمس، وأفضل ممثل ثاني محمد تامر أكاديمية الفنون، وأفضل ممثلة أولى نغم صالح بأكاديمية الفنون، وأفضل ممثل أول لؤي أحمد بجامعة عين شمس، وأفضل مخرج طالب ثاني ندى علاء بأكاديمية الفنون، وأفضل مخرج طالب أول عبد الباري سعد أكاديمية الفنون.

وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي غير متخصص جامعة قناة السويس، ولأفضل مؤدي حركة محمد محسن جامعة بورسعيد، وأفضل مؤدية للحركة بسنت رحمي جامعة القاهرة، وحصل على أفضل مصمم استعراضات لجوائز المراكز الفردية غير المتخصصة مناضل عنتر لجامعة عين شمس، وأفضل مؤدي حركة أحمد محمد جامعة القاهرة، وأفضل مؤدية حركة رودينا مدحت جامعة عين شمس، وأفضل أزياء هاجر كمال جامعة القاهرة، وأفضل موسيقى أمير أيمن جامعة القاهرة وأفضل مدرب محمود علاء الدين جامعة القاهرة.

وحصل على جوائز مجال العروض المسرحية الفردية غير المتخصصة أفضل ألحان محمد مصطفى جامعة طنطا، وأفضل إعداد موسيقي محمد رمضان جامعة سيناء، وأفضل غناء ضحى عبد العظيم جامعة المنصورة، وأفضل إضاءة زياد محمد جامعة القاهرة، وأفضل ديكور سيف الدين إسلام جامعة القاهرة، وأفضل ممثلة ثالثة ميرنا فؤاد جامعة حلوان، وأفضل ممثل ثالث أدهم فيصل جامعة طنطا، وأفضل ممثلة ثانية أمنية مفرح جامعة طنطا، وأفضل ممثل ثاني أحمد فتحي جامعة عين شمس، وأفضل ممثلة أولى روان خلف جامعة بنها، وأفضل ممثل أول محمود إبراهيم جامعة القاهرة، وأفضل مخرج ثاني مريم هشام جامعة القاهرة، وأفضل مخرج أول محمد رضا جامعة عين شمس.

أما جوائز مجال العروض المسرحية الجماعية المتخصصة حصل على المركز الثالث جامعة حلوان، والمركز الثاني جامعة عين شمس، والمركز الأول أكاديمية الفنون.

وجوائز مجال العروض المسرحية الجماعية غير المتخصصة حصل على المركز الثالث جامعة القاهرة والمركز الثاني جامعة طنطا والمركز الأول جامعة الدلتا، وحصلت على درع التميز لمسابقة إبداع الموسم الثاني عشر لهذا العام أكاديمية الفنون تحت رئاسة الدكتورة غادة جبارة.