المطربة اليمنية بلقيس فتحي علقت على الأزمة التي نشبت بينها وشركة روتانا بعد حذف الميدلي الخاص بها. في مقطع فيديو، قالت بلقيس: “سووا اللي تبغون تسونه، حاربوني وزيدوا بعد حاربوني، لكن شوف بلقيس وين راح توصل”.
وأضافت بلقيس أنها كانت فاقدة الشغف لفترة، لكنها قررت العودة والتركيز على ألبومها الجديد. وأكدت أنها ستعيد نشر الميدلي الذي تم حذفه وسيصبح ترندًا، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها وأن اسمها سيكون بارزًا.
وكانت بلقيس قد نشرت تغريدة سابقة شرحت فيها أن شركة روتانا قامت بحذف الميدلي الخاص بها بسبب ثلاث أغنيات من ألبومها رغم أنها كوفرات وتوزيع جديد. وأكدت أن هذه الأغنيات هي التي حققت لها الشهرة في بداياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس فتحي ترد على أزمتها مع شركة روتانا وتؤكد: لن أتوقف وسنواصل مسيرتي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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