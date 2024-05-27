راندا عبد السلام تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة راندا عبد السلام وشاركت جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "راندا"، صورًا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدون أي تعليق.

وظهرت راندا في إطلالة رائعة مرتدية فستان كلاسيكي باللون الأبيض.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وكتبوا في تعليقاتهم: "جمالك رائع"، "أحب ملابسك بالطراز الفرعوني"، "زي القمر حبيبتي جمالك رقيق وطبيعي"، الطبيعة أحلى بكتير"، "عسل ابيض وحلاوته حلاوه والله".

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