احتفلت دانا ابنة المطرب عاصي الحلاني وكوليت بخطوبتها من آلان سعد داخل أحدى شواطئ المدن الإسبانية، في أجواء رومانسية، بحضور الأصدقاء وأفراد من العائلة.

ونشرت "دانا" عددًا من صور حفل الخطوبة، عبر ستوري حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "من اليوم معًا إلى الأبد".

شاركت دانا صور وستوريهات مع خطيبها عبر موقع انستجرام، وهما يقطعان التورتة" ومكتوب عليها عبارة "She said Yes".

