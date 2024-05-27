شكرا لقرائتكم خبر عن مدين: 2024 وشها حلو علىّ ولحنت فيها لـ عمرو دياب وشيرين وأصالة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن مدين عن سعادته بالانتعاشة الفنية التي يعيشها والنجاحات التي حققتها الأغانى التي لحنها لعدد من النجوم الكبار وحصولها على المراكز الأولى في المنصات الالكترونية، ومنهم الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين، ونجوم آخرين.

وقال مدين خلال لقائه فى برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” أنه يعتبر عام 2024 وش السعد عليه لأنه بدأ العام بأغنية "بيوحشنى" مع عمرو دياب، وأغنية "الدهب" مع شيرين عبد الوهاب، كما قدم إعلان تجارى بصوته، بالإضافة الى تعاونه مع النجمة أصالة في تتر أحد المسلسلات التى عُرضت فى رمضان الماضى، مضيفاً أن نجاحة في عالم التلحين جعله يؤجل تقديم أغانى بصوته".

وطرح مدين مؤخرًا دعاء بعنوان "يا رب أنا ضيف" بمناسبة شهر رمضان وهو من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد عادل، وتم طرحه على بعض الإذاعات والمحطات الفضائية.

ويقول كلمات الدعاء "يا رب أنا ضيف على الدنيا اللى حلاوتها ساعات بتغر، بذكرك حلى عمر كل ساعة تمر، أنا العبد الضعيف وأنت العزيز الحر مفيش تكليف أمرت الخلق بيه إلا وقصدك خير".

ومن جانبه أعرب مدين، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته بنجاحاته الأخيرة مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى في أغانيهم منهم الهضبة عمرو دياب وحماقى وغيرهم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من المفاجآت مع كبار النجوم أيضًا منهم الهضبة وصابر الرباعى وديانا حداد وفضل شاكر ودياب وغيرهم.

ومن آخر أعمال الملحن مدين أغنية "ورحمة قلبى" مع المطرب صابر الرباعى وتقول كلماتها:

هو عشان أنا قلبي طيب تجرحوني

وأشتريكم وإنتم ببلاش بتبعوني

هو عشان أنا قلبي طيب تجرحوني

وأشتريكم وإنتم ببلاش بتبعوني

الأسية ما كانش ليها مكان في قلبي

وإنتم باللي عملتوا فيَّ قسيتوني

طب ورحمة قلبي اللي مات النهار ده

لأبقى حد ثاني ما فيهوش أي رحمة

طب ورحمة قلبي اللي مات النهار ده

لأبقى حد ثاني ما فيهوش أي رحمة