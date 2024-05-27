شكرا لقرائتكم خبر عن تامر فرج بطل العرض المسرحي "العيال فهمت" على المسرح الكوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان تامر فرج في بطولة العرض المسرحي "العيال فهمت" للمخرج شادي سرور، والذي مفترض عرضه قريبًا على المسرح الكوميدي الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي، والعرض مستوحى من فيلم "صوت الموسيقى" وقام بكتابته وكتابة أشعاره الشاعر طارق علي.

المسرحية يشارك في بطولتها أيضًا المطربة رنا سماحة، والفنانين عبد المنعم رياض وإيهاب شهاب، ومجموعة من نجوم فرقة المسرح الكوميدي، ويجري المخرج شادي سرور بروفات العمل علي قدم وساق وبشكل شبه يومي من أجل افتتاح المسرحية في موسم العيد المقبل.

كان الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال: منذ توليتي إدارة فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح شعرت بمسئولية كبيرة بالرغم من أن الكوميديا هى الأقرب لي ولكن بسبب عراقة الفرقة التي قدمت منذ بدايتها العديد من النجوم العظماء وكذلك الأعمال العظيمة مثل الراحل فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي وسعيد صالح، ومحمد عوض، وكذلك العروض المهمة مثل البچامة الحمرا، والدبور، ونمرة اتنين يكسب، لذا فكرت في تقديم عمل كوميدي راقي لإعادة الهوية الكوميدية لفرقة المسرح الكوميدي وكان ذلك من أهم أهدافي، لأني وجدت بعض الأعمال التي قدمتها الفرقة خلال فترة ماضية ليس لها علاقة بالكوميدية.

وتابع الطوبجي: فكرت في إعادة الهوية بمضمون ومحتوى راقٍ يتناسب مع الذوق العام دون ابتذال لأن هذا ما يميز القطاع العام عن القطاع الخاص، ولكن لم يكن هناك ورق في بداية توليتي قد قدم لي ففكرت أن نقدم عملاً من التراث فلم أجد أفضل من نجيب الريحاني وبديع خيري أن أبدأ بهما مهمتي ولأنني كنت أقدم في نفس الوقت مسلسل الضاحك الباكي وقدمت شخصية بديع خيري، فبحثت كثيرًا عنه وعن الفترة التي جمعته بنجيب الريحاني، ووقع الاختيار على مسرحية الزائرون التي قدموها في فيلم سلامة في خير، وقدمت بعد ذلك عدة مرات مثل فيلم صاحب الجلالة وجناب السفير والراجل اللي باع الشمس وأخيرًا قدمها الزعيم عادل إمام في مسرحية الزعيم.