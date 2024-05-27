مذيع يسأل ريم عبدالله " إذا أنتٍ الأولى إلهام أي رقم؟ ".. شاهد رد الفنانة

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة ريم عبدالله ، خلال لقاء مع برنامج "احكي مالك" ، أنها الأولى بين الفنانات ، وعلقت :" لما طلعت ما كان في أحد معاي يكون حديث الناس ".

وقالت في ردها على سؤال مقدم البرنامج " إذا أنتي الأولى إلهام أي رقم ؟" ، فأجابت : إلهام زميلة وغالية ولها جمهورها وأنا من متابعيها ، لكن لما أنا قلت الأولى أن السنة اللي طلعت فيها ما كان فيه إلهام .

وتابعت: ولا أحد كان موجود معاي على الأقل يأخذ الضجة اللي جت علي ، ويكون حديث الناس ، أنا كنت وحيدة في الساحة .

وواصلت: أنا محد فرضني على أعمال ، وقالي هذا العمل لك وجهزلي كل شيء وقال تفضلي ، لا أنا تعبت وحٌربت .

وأردفت: أكيد إلهام تعبت لكن مو مثل تعبي في مشواري الفني ، في عام 2007 مو كان سهل لما استبعدوني موسهل . مٌضيفة : أنا مو مسؤولة عن أحد أنا أٌمثل نفسي .