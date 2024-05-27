شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ينتهى من أغنية جديدة بعنوان يا ويل حالي ويطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أمير الغناء العربى النجم هاني شاكر من تسجيل أغنيته الجديدة "يا ويل حالى" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

يذكر أن هانى شاكر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح هانى شاكر مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـAI والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرًا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.

ويستعد هانى شاكر لإحياء حفل غنائي في بيروت يوم 5 يوليو الشهر المقبل، ويشارك فى الحفل الفنان مروان خوري، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.