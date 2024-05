كيف خطفن الفنانات العرب الأنظار بجمالهن فى مهرجان السينمائى؟

ياسر رشاد - القاهرة - خطفن الفنانات العرب الأنظاربجمالهن وأناقتهن بفعاليات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، التي انطلقت في 14 مايو.

الفنانان العرب بمهرجان كان:

شاركت عدد من الفنانات العرب في فعاليات مهرجان كان في دورته الـ77، وكان لهن أكثر من ظهور، حيث ظهر البعض الفنانات بعروض الأفلام والسير على السجادة الحمراء.

الفنانة “ياسمين صبري” كان لها 3 إطلالات في المهرجان هذا العام،بظهورها على السجادة الحمراء أو مشاركتها في فعاليات أخرى.

ظهرت “هنا الزاهد” لأول مرة على السجادة الحمراء في مهرجان كان وفي حفل الختام اختارت فستانا أبيض أظهرها كالعروس.

كعادتها المتألقة ظهرت النجمة يسرا فى أكثر من فعالية من عروض أفلام وجلسات نقاش وكان لها أكثر من إطلالة مميزة.

التى أثارت الجدل بظهورها أول مرة، كانت الفنانة “هيفاء وهبي” بإطلالة كلاسيكية في المهرجان مع فستان بذيل طويل غطى درجات سلم المهرجان.

ظهرت الفنانة “درة” ظهرت بإطلالتين أنيقتين خلال حضورها لمهرجان كان في دورته الـ77، وكذلك سلمى أبوضيف وهنا شيحة والمخرجة نادين لبكى والفنانة بلقيس وريا أبى راشد وهدى الأتربى.

أقيم الحفل الختامي لمهرجان كان مساء أمس السبت، بحضور كوكبة من نجوم العالم في الفن والترفيه، بجانب الزخم السينمائي التي شهدته الدورة 77 .

تنافس على الجوائز في حفل ختام مهرجان كان ما يقرب من 186 فيلما، والتي انقسمت ما بين 22 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان، و18 فيلمًا في مسابقة نظرة ما، ومسابقات أخرى

جوائز مهرجان كان السينمائي في حفل الختام

حصد فيلم Anora للمخرج الأمريكي شون بيكر جائزة السعفة الذهبية، وهى الأكبر والأهم في المهرجان

وفاز جيسي بليمنز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Kinds of Kindness.

وحصدت كل من كارلا صوفيا غاسكون، زوي سالدانا، سيلينا غوميز وأدريانا باز على جائزة أفضل ممثلة مناصفة عن فيلم EMILIA PÉREZ.

كما حصد فيلم The Man Who Could Not Remain Silent لـ نيبوجشا سلييبكوفيتش جائزة أفضل فيلم قصير.

فاز الفيلم المصري “رفعت عيني للسماء” ب جائزة العين الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي، ليكون أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة، ويعتبر فوز تاريخي هام في السينما التسجيلية كأفضل فيلم تسجيلي في الدورة الـ 77 مناصفة مع فيلم “Ernest Cole: Lost and Found”.

نال فيلم Bad for a moment للمخرج دانيال سواريز على تنويه خاص لأفضل فيلم قصير.

وحصد كورالي فارجيت على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم The Substance.

ونال المخرج ميغال غوميز عن إخراج فيلم GRAND TOUR جائزة أفضل مخرج.

وحصد هافدان أولمان توندي جائزة أفضل أول تجربة سينمائية عن فيلم Armand.

وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم Emilia Pérez للمخرج جاك أوديار.

كما حصد جائزة خاصة من لجنة التحكيم؛ المخرج محمد روسلوف عن فيلم THE SEED OF THE SACRED FIG.

وضمن قائمة جوائز مسابقة “نظرة ما” حصلت الممثلة أنسويا سينجوبتا على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم The Shameless.

وحصد أبو سنغاري جائزة أفضل ممثل عن فيلم The Story of Souleymane.

وحصل على جائزة أفضل مخرج كل من رانجانو نيوني عن فيلم On Becoming a Guinea Fowl، وروبرتو مانفريني عن فيلم The Damned.