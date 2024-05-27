بالصور.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهم أمايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتها أمايا بمشاركة طليقها المطرب تامر حسني.

نشرت بسمة" صورًا من حفل عيد ميلاد أمايا باستخدام خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع "انستجرام"، بمشاركة تامر حسني وذلك رغم انفصال الثنائي.

وطرحت الفنانة بسمة بوسيل أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

على الرغم من انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بشكل رسمي في شهر أبريل 2023، إلا أن تامر يحرص دائمًا على التواجد بالعديد من المناسبات الاجتماعية التي تجمع طليقته وأولاده تاليا وأمايا وادم، ويقوم بنشر صور ومقاطع الفيديوهات من هذه المناسبات وسط سعادة أولاده بحضوره، وأكد "تامر" بعد الانفصال أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لطليقته "بسمة" على الرغم من الانفصال.

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