شكرا لقرائتكم خبر عن 10.2 مليون دولار افتتاحية فيلم Furiosa و8.4 من نصيب Garfield والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والحركة Furiosa: A Mad Max Saga والذي يعد مشتقًا من سلسلة Mad Max الشهيرة إيرادات وصلت لـ 10.2 مليون دولار في الافتتاحية الأولى للفيلم محليًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما حقق فيلم Garfield إيرادات 8.4 مليون دولار في نفس الافتتاحية الأولي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Furiosa: A Mad Max Saga خاب التوقعات بعد أن كان متوقعًا له تحقيق افتتاحية 40 مليون دولار، خلال نافذة الأيام الأربعة.

وكان قد حقق الجزء السابق من فيلم Mad Max إيرادات بلغت 10.2 مليون دولار من 3804 موقعًا خلال يوم الجمعة وعروض المعاينة في الافتتاحية، بينما حصد فيلم "Mad Max: Fury Road" لعام 2015 على 16 مليون دولار في يوم افتتاحه.