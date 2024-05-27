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ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية ليدي غاغا الجمهور مجموعة صور كشفت من خلالها عن الإطلالة التي كانت ستظهر بها في حال حضرت حفل الـ ميت غالا.
وظهرت ليدي غاغا بفستان باللون الأسود بقصة غريبة للغاية، أخفت أكتافها وغطت رأسها بأكمام طويلة، وطويل وضيق، كما غطت عيناها بماسك باللون الأسود وإرتدت قفازات من الدانتيل باللون الأسود أيضاً.
وعلقت ليدي غاغا على المنشور قائلة: "هذا ما كنت سأترتديه في حال حضرت الـ ميت غالا 2024".
وقد تفاعل الجمهور مهع منشور ليدي غاغا بشكل كبير، مؤكدين على حبها الدائم لإثارة الجدل.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما كانت ليدي غاغا سترتديه في حال حضرت الـ ميت غالا.. والجمهور: "تهوى إثارة الجدل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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