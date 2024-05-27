شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان يواصل مونتاج فيلم ولاد رزق 3 لعرضه في عيد الأضحى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج طارق العريان، مونتاج ومكساج فيلم ولاد رزق 3، بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وسيد رجب، حيث من المقرر ان يطرح الفيلم في عيد الأضحى المقبل، والعمل من تأليف صلاح الجهينى، حيث أوشك العريان من وضع اللمسات الأخيرة للفيلم، خاصة أن العمل مليء بالمشاهد التي تحتاج إلى جرافيكس وموسيقى تصويره من نوع خاص.

ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت ايراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعد "كيرة والجن" الذى حقق 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" الذى حصد 104 ملايين جنيه.

"ولاد رزق" الجزء الثانى قام ببطولته بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين وندا موسى وسيد رجب، ومن نجوم الجزء الثانى خالد الصاوى وباسم سمرة وظهر في الجزء الثانى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.