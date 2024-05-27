شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تعمل على ألبوم مختلف عن أغانيها السابقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المغنية العالمية ليدي جاجا أن الموسيقى التي تعمل عليها حاليًا تستكشف "قوة الفن" و"لا تشبه أي شيء صنعته من قبل"، أثناء الترويج لفيلمها الموسيقي الجديد Gaga Chromatica Ball في لوس أنجلوس الأسبوع الماضى.

ويدور الفيلم، الذي أخرجته وأنتجته جاجا بنفسها، حول عرض من ملعب دودجرز في لوس أنجلوس في سبتمبر 2022، ووصل إلى شبكة HBO Max يوم 25 مايو الجارى، ولم يتم تأكيد تاريخ طرحه في المملكة المتحدة بعد.

في حديثها إلى Access Hollywood خلال جلسة أسئلة وأجوبة، قالت جاجا إنها تعمل في الاستوديو "كل يوم" مؤخرًا، وألمحت إلى أن الأغانى الجديدة ستمثل خروجًا عن المألوف الذي يعرفه المعجبون".

وصرحت جاجا قائلة: "لقد كتبت الكثير من الأغاني، وأنتجت الكثير من الأغاني، ولا شيء يشبه أي شيء قمت بتأليفه من قبل، خاصة أننى أحب كسر النمط وأحب استكشاف الموسيقى".

وتابعت جاجا موضحة أن مرحلتها الحالية بدأت خلال جولة “Chromatica” في عام 2022، حيث قالت:" الشيء الذي أستكشفه الآن بالتأكيد هو نوع من قوة الفن وأعتقد أنه بدأ خلال هذه الجولة، لكنني لم أنتهي من الألبوم بعد".