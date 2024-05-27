شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: سير كرستوفر لي.. إنه عيد ميلاد دراكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لندن وبالتحديد يوم 27 مايو عام 1922 ولد السير كرستوفر لي أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما، وأكثرهم تمثيلا ومشاركة في الأفلام، حيث مثّل في حوالي 225 فيلًما و70 مسلسلاً و16 لعبة فيديو، وحقق رقما قياسيا في تقديم شخصية دراكولا فقد قدمه 11 مرة في 11 فيلما.

اليوم الإثنين 27 مايو، عيد ميلاد كرستوفر لي هذا المحارب، نعم المحارب فقد تطوع في الجيش، وكان بسلاح الجو الملكي بالجيش الفنلندي في رتبة ملازم طيار، وشارك في الحرب العالمية الثانية، واشترك في مهمات سرية، وعمل بعد ذلك في "SAS"، وهي واحدة من أوائل وحدات القوات الخاصة في الحرب، لكنه فجأة تحول لممثل وبدأ مشواره السينمائي في عام 1947، إلا أنه لم يحصل على الشهرة قبل أواخر خمسينات القرن الماضي، مع دوره في فيلم "دراكولا"، ولكن في السبعينات واصل كسب مزيد من الشهرة في أفلام الرعب مع دوره في فيلم "The Wicker Man"، وهو من أفضل أفلامه.



كرستوفر لي

قدم أدوار الشر كثير من النجوم العالميين ولكن السير كرستوفر لي عُرف بأدائه لأدوار الشر وبراعته فيها طوال مشواره الفني ما جعله يلقب بـ"نجم الرعب"، ودوره العدو اللدود لجيمس بوند في فيلم “The Man With the Golden Gun"من أهم الأدوار التي عُرف بها منذ بداية شهرته في عام 1974.

عبقرية هذا الممثل في أدائه السلس في كل الأدوار التي قدمها كشرير فهو لا يبالغ ولا يغالي في ردود الأفعال ولكنه يقدم الشر بحرفية عالية، وأتذكر مثلا شخصيات كثيرة قدمها منها: الكونت دراكولا، راسبوتين، سارومان، الكونت دوكو.



شخصيات قدمها كرسوفر لي

شخصيًا أنا من أكثر المعجبين به في دور الملك هاجارد في فيلم "وحيد القرن" الذي قدم فيه الأداء الصوتي، وقدم أيضًا دور جابرووكي في فيلم "أليس في بلاد العجائب"، ولقب سير منحته إياه الملكة إليزابيث الثانية عام 2009 لتميزه وعطائه في السينما وفي المجالات الخيرية أيضًا.