بروس سبرينغستين يُعاني من فقدان صوته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطر مغني الروك الأميركي بروس سبرينغستين الذي سبق أن أرجأ حفلة في مرسيليا بجنوب فرنسا، لتأجيل ثلاث حفلات أخرى في براغ وميلانو من جولته الأوروبية، بسبب فقدانه صوته، على ما أفيد عبر حسابه في “إنستغرام”.

وأوضح المنشور أن “بروس يتعافى بسهولة، ويتطلع بفارغ الصبر مع فرقة +إي ستريت باند+ E Street Band إلى استكمال جولتهم الناجحة جداً على الملاعب الأوروبية” بحفلة تقام “في 12 حزيران (يونيو) في مدريد”.

وأشار إلى أن “فحصاً إضافياً أجراه الأطباء” بعد إلغاء الحفلة في مرسيليا مساء السبت بسبب “مشكلات في الصوت”، بيّن وجوب ألاّ يُحيي المغني “أي حفلة خلال الأيام العشرة المقبلة”.

وكان من المقرر أن تكون لسبرينغستين حفلة في براغ في 28 أيار (مايو) الجاري وأخريان في ميلانو في الأول والثالث من حزيران.

وأكد المنشور أن “مواعيد جديدة لهذه الحفلات ستُعلن سريعاً”، وأن في إمكان الراغبين استعادة الثمن الذي دفعوه لقاء تذاكرهم للحفلات المؤجلة.

وكانت حفلة سبرينغستين في ملعب “أورانج فيلودروم” في مرسيليا مساء السبت، وهي الوحيدة في فرنسا ضمن برنامجه، أُلغِيَت في اللحظة الأخيرة، بينما كان كثر من محبي سبرينغستين موجودين في الموقع الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج.

وأعلن الفنان البالغ 74 عاما في أيلول (سبتمبر) الفائت إرجاء حفلاته المقررة في الولايات المتحدة إلى سنة 2024 من أجل “التعافي من قرحة في المعدة”.