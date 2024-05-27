بعد اختفائه لفترة.. رامز جلال يعود للتواصل الإجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة اختفاء طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الفنان رامز جلال عبر حسابه على “إنستغرام”، ليحتفل بفوز النادي الأهلي بتحقيق بطولة دورى أبطال أفريقيا رقم 12.

وقال رامز جلال: “شوفتوا اللعب الفاخر، الأهلي جاب من الآخر مبروك النادي الأهلي وإن شاء الله الـ13 يا أهلي”.

وكان آخر ظهور لرامز على مواقع التواصل قبل أكثر من شهر عندما نشر صورة له شكر من خلالها جمهوره الذي هنأه بعيد ميلاده، ليختفى بعدها تماً عن الظهور.

يُذكر أن آخر اعمال رامز كان فيلم “أخي فوق الشجرة”، والذي تصدر وقت عرضه قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة فى مصر، وذلك عبر منصة “نتفلكيس”، بعد طرحه بأيام، حيث احتل المركز الأول فى مصر ضمن قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة، بينما احتل المركز الثاني في المملكة العربية السعودية.

فيلم “أخي فوق الشجرة” بطولة تارا عماد، نسرين طافش، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ويزو، محمد ثروت، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.