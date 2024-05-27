نجوم الفن يواسون مدحت صالح في عزاء شقيقه.. وعلي الحجار أوّل الحاضرين رغم خلافه معه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على تقديم واجب العزاء للفنان مدحت صالح، ومواساته في عزاء شقيقه الذي أقيم مساء أمس (الأحد) بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر العزاء كل من: محمد منير، مصطفى قمر، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ووفد من الموسيقيين منهم: الفنان حلمي عبد الباقي، الفنان تامر شلتوت، الأب بطرس دانيال ومحمد محسن، ومحمود عبد الغفار.

وحرص الفنان علي الحجار على تقديم واجب العزاء لصديقه مدحت صالح رغم خلافاتهما الاخيرة بسبب مشروع الأساتذة الذي يقدمه الأخير بعد اتهامه من قبل الحجار بالاستيلاء عليه منه والذي كان سيقدمه تحت عنوان “100 سنة غناء”.

ورغم إعلان نقيب الصحافيين انتهاء أزمة تصوير جنازات وعزاءات الفنانين وأقربائهم إلا أن مدحت منع تماماً اقتراب المصورين من مكان العزاء لالتقاط الصور.

وكان مدحت صالح، قد أعلن خبر وفاة شقيقه مساء يوم الخميس الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وقال في منشور له: “مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله”.

وشيعت جنازة شقيق مدحت صالح، عقب صلاة الجمعة الماضية، من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من نجوم الفن، وظهرت ملامح الحزن على وجه مدحت متأثرًا برحيل شقيقه، وشيع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة.