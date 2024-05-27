تكريم أحمد حلمي في “مهرجان روتردام للفيلم العربي” بهولندا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة “مهرجان روتردام للفيلم العربي” عن اختيار الفنان أحمد حلمي لتكريمه في حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين هذا العام في هولندا، في الفترة من 30 أيار (مايو) الجاري إلى 2 حزيران (يونيو) 2024 تقديراً لما قدّمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت آخر تسعينيات القرن الماضي.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم الفنان السوري الكبير دريد لحام، تقديراً لمساهمته الكبيرة في عالم السينما العربية. فدريد لحام الذي يُعد أيقونة في الكوميديا العربية، قدّم خلال مسيرته الفنية أعمالاً تناولت بعمق قضايا اجتماعية وسياسية معقّدة من خلال عدسة فنية جريئة ومبتكرة.

ويعرض المهرجان في دورة هذا العام 33 فيلماً ضمن مختلف برامج المهرجان، حيث تتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوّع والغنى الذي تقدّمه السينما العربية من خلال منصة تعبّر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب، سواء من الوطن العربي أو المهجر.

يُشار إلى أن الظهور الأول لأحمد حلمي في السينما كان من خلال فيلم “عبود على الحدود” للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية المميزين في أفلام عدة، منها “سهر الليالي”، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة، منها: “ميدو مشاكل”، “صايع بحر”، “زكي شان”، “ظرف طارق”، “جعلتني مجرماً”، “مطب صناعي”، “كده رضا”، “آسف على الإزعاج”، “لف ودوران”، “صنع في مصر”، وغيرها من الأفلام المميزة.

وحصد أحمد حلمي العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزه المهرجان القومي للسينما عن فيلم “آسف على الإزعاج”، وجائزة من مهرجان دمشق السينمائي عن فيلم “سهر الليالي”، كما حصد جوائز استفتاء الجمهور في أعوام 2007 و2008 و2009 عبر شبكة قنوات Art عن أفلام: “مطب صناعي”، “كده رضا”، و”آسف على الإزعاج”.