إياد نصار أفضل ممثل في “مهرجان همسة للآداب والفنون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة “مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون” عن تكريم الفنان إياد نصار، بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل “صلة رحم”، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ12.

كما أعلنت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الكاتب فتحي الحصري، والتي ضمت كلاً من: المخرج أحمد صقر، الفنان طارق الدسوقي، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، الإعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسري، انتهاء استفتاء تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدرامية الرمضانية، والذي أسفر عن تكريم كلٍ من وفاء عامر، محمد علي رزق وإياد نصار.

وقال الحصري: “شارك في الاستفتاء معظم مَن عملوا في مسلسلات هذا العام، الكوميدي منها والدرامي، حيث تم اختيار الفائزين، ولم يكن يحق لأي مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد في كل تصنيف، وأُعلن عن النتائج الرسمية للمهرجان بعد انتهاء اجتماع لجنة التحكيم، وسيتم توزيع الجوائز والتكريمات خلال الدورة الــ12 من المهرجان والتي تُقام في السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل في متحف الحضارة بمنطقة مصر القديمة”.