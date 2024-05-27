“روتانا” تصعّد الأزمة مع شيرين.. بلاغ جديد إلى مديرية أمن الجيزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صعّدت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أزمتها مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد أن تقدّمت الأخيرة ببلاغ إلى النائب العام تطلب فيه محاكمة مسؤولي الشركة بتهمة طرح أغنية عبر حساباتها في مواقع التواصل خاصة بشيرين والتربّح من ورائها من دون وجه حق.

وردّت “روتانا” على بلاغ شيرين بآخر تقدّمت به إلى مديرية أمن الجيزة تتّهمها فيه بالادعاء بسرقة أغنية، والتشهير بالشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت “روتانا” في بلاغها إن شيرين عبد الوهاب أضرّت بالشركة من خلال إخلالها ببنود العقد المبرم بينهما منذ عام 2019، والمقرر فيه تسليمها 20 أغنية للشركة مقابل الحصول على 36 مليون جنيه، فسلمت 3 أغانٍ فقط، وحصلت على مبلغ 25 مليون جنيه.

وأوضح البلاغ أن الفنانة المصرية هاتفت أحد مسؤولي الشركة، وأعطته أغنية رابعة بكامل إرادتها، ثم زعمت سرقة شركة “روتانا” للأغنية تشهيراً بها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد تقدّمت بالبلاغ ضد كلٍ من سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام بصفته مدير الشركة في مصر، وهاني العزب رئيس مجلس إدارة الشركة، وشدّدت في بلاغها على احترامها وتقديرها الكامل لمالك الشركة، ولكنها سعت لتقديم هذا البلاغ بعد أن أهدرت الشركة حقوقها من جانب بعض العاملين فيها.

وأشارت الفنانة المصرية في الدعوى التي وكّلت فيها المحامي ياسر قنطوش، إلى أن الشركة سطت على حقوقها، ونشرت أغنية “الذهب” الخاصة بها على مواقعها وتربّحت منها.