نوال الزغبي تحقق نجاحاً جديداً في حفل “لاس فيغاس” وتغني “من باريس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلاً ناجحاً جمعها بالنجم وائل كفوري في لاس فيغاس ليلة السبت ٢٥ مايو الحالي.

ولفتت نوال الأنظار بـ “جمبسوت” باللون الفضي وقدمت كالعادة أجمل اغانيها الشهيرة والتي رددها الجمهور معها منها أحدث أعمالها “من باريس” التي أصدرتها منذ أيام قليلة.

حضر الحفل الذي يجتمع فيه نوال ووائل لأول مرة بأميركا أكثر من ٣٠٠٠ شخصاً من تنظيم Stage on fire للسيد ربيع رضا.

وتحقق نوال نجاحاً جديداً بأغنية من باريس بعد مرور أسبوع على إصدارها وهي من كلمات خالد فرناس ألحان ياسر نور توزيع عمرو عبد الفتاح والكليب من اخراج نضال بكاسيني .