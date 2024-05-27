مفاجأة شذى حسون لجمهورها.. ميني ألبوم باللهجة المصرية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة العراقية شذى حسون عن مفاجأة سارة للجمهور ومحبيها، حيث كشفت في الساعات الماضية عن استعدادها لطرح ميني ألبوم باللهجة المصرية قريباً بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

ونشرت شذى حسون البرومو الدعائي للميني ألبوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي متضمناً مقاطع من الأغنيات التي سيتضمنها العمل.

وحقق البرومو تفاعلاً كبيراً من محبي شذى حسون، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للميني ألبوم والأغنيات والجديدة.

الجدير ذكره أن شذى حسون كانت قد طرحت منذ فترة أغنية “كان واضح” باللهجة الخليجية، من كلمات سمر البحرينية وألحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد.

والأغنية من اللون الغنائي الدارمي، وتناولت معاناة الحبيبة مع شريكها الذي عمل على تدمير العلاقة من خلال إنفعالاته وتصرفاته المُدمرة للحب.