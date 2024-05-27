إحالة مؤدي المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت النيابة العامة في جنوب الجيزة قراراً بإحالة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، غيابياً، إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدّرة، وذلك لتواجده خارج مصر.

وكانت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة قد أصدرت قراراً بضبط وإحضار صاصا، على خلفية اتهامه بواقعة دهس سائق أعلى الطريق الدائري، بعدما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي تعاطيه المواد المخدّرة بينما يقود سيارته، ولم يتم تنفيذ قرار الضبط والإحضار بسبب وجود المتهم خارج مصر في ذلك الوقت لإحياء حفلات عدة، ما دفع النيابة لإصدار أمر بوضعه على قوائم ترقّب الوصول في المطار.

وكان عصام صاصا قد أُُلقي القبض عليه في 6 أيار (مايو) الجاري، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب، ثم أخلت النيابة سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

وقال صاصا في التحقيقات إنه فوجئ بالشاب الضحية أمامه وهو يعبر الطريق بسرعة، ولم يهرب بعد أن صدمه، قائلاً: “أنا مهربتش ووقفت لحد ما الشرطة جت”.