آفا تقدم مجموعته المستلهمة من النساء القويات والواثقات

ميرنا وليد - بيروت - تحتفي آفا بالذكرى العاشرة لتأسيسها، وهي تدرك أهمية الموضة كشكل من أشكال التعبير عن النفس، ودورها في تحقيق الحضور الآسر.

بعد إرتدائها الحجاب.. هل دخلت أنجي خوري علاقة حب؟

وانطلاقاً من هذا فقد حرص مصممانها بدقة على صياغة كل قطعة من هذه المجموعة لتكون مُشبعةً بإحساس القوة والثقة لتمكّن النساء من احتضان ذواتهن الحقيقية، والتغلب على أيّ من التحديات التي تواجههن.

وكأن هذه المجموعة تطلق بياناً قوياً في عالم الموضة لتمكين جسد المرأة من التعبير عن نفسه، حيث أظهرت تفاعلاً ديناميكياً بين الأشكال والأقمشة والألوان. حيث دمجت آفا جنباً إلى جنب الأحمر القاني الأنيق على اختلاف تدرجاته، مع الأسود الحريري، والفضي اللامع في تناغم مذهل.

حيث وهب مزج كل من اللوني الأسود والأحمر بتدرجاته مع أنوثة وجمال الزهور المطرزة مظهراً قوياً مانحاً المجموعة صوتاً حسياً ولمسة حالمة.

أما الأقمشة الفاخرة فإنها تلعب دوراَ جوهرياً في إيصال رسالة القوة والرقي. فالكريب الأسود المتألق، وساتان الزفاف الحالم والقوي، والقماش الشفاف الراقي والمطرز، تخلق جميعها إحساساً بالترف والفخامة. في حين تمدُّ الأقمشة المصنوعة من الأحمر اللامع، والفضي الخافت المرأة العصرية بالمتعة والتنوع.

وأخيراً، تعكس مجموعة الولادة من جديد إحساساً بالعصرية والحداثة مع استمرار حفاظها على الوفاء الدائم لجوهر الأنوثة.