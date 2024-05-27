وفاء عامر: لطفي لبيب علامة وبصمة مميزة.. ومحبته كبيرة في قلوب الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة، قائلة:" أن الفنان لطفي لبيب عندما يقدر دور صغير أو دور كبير بالنسبه لهم فهو علامة وبصمة مميزة ولا يستطيع أحد أن يقلده وصوته مميزة ومكانته لا يقدر أحد أن يملؤها ".

وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، :"احنا بنحبك وبنقولك شد حيلك مفيش حاجه اسمها أنك قاعد في البيت يبقى خلاص.. إحنا منتظرينك وعاوزين نشتغل معاك أنت بهجة الاستوديو وأنا اشتغلت معاك قبل كده وبتضيف روح البهجة ومن الناس النضرة ربنا يديك طولة العمر".

وأشارت وفاء عامر، إلى أن جيل الفنان لطفي لبيب والراحل حسن حسني وقفوا بجوار الفنانين الجديد وتركوا بصمة مع فنانين أصبحوا نجوم شباك حالياً مثل أحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا وغيرهم.

وأوضحت وفاء عامر، إلى أن الفنان لطفي لبيب لو قدم مشهد واحداً يضيف للعمل ويترك به بصمة، فيما تأثر لطفي لبيب عندما علم بإصابة وفاء عامر بكسر في يدها خلال وقتنا الحالي.

وأختتمت وفاء عامر حديثها قائلة:"محبة لطفي لبيب كبيرة عند الناس وأنا كنت عند الدكتور هنا لأني أيدي أتكسرت بس لما عرفت أن الأستاذ لطفي معاكم النهارده قولت لازم أعمل مداخلة وأطمن عليه".

الفنان لطفي لبيب

ممثل مصري، من مواليد1947، جاءت شهرته بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية.

حصل لطفي لبيب على ليسانس في الآداب من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

بدأ “لطفي” لبيب مسيرته الفنية متأخراً 10 سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة.

لطفي لبيب

ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكاً أساسياً في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصياً «فاتحة خير».

لطفي لبيب

إضافة إلى نشاطه الفني في السينما والتلفزيون والمسرح، ألف «لطفى لبيب» كتاباً يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975، إذ كان مجنداً في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.



رفض "لبيب" دعوة لتكريمه من السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بعد تجسيده لشخصية السفير الإسرائيلي في فيلم “السفارة في العمارة” مع الفنان عادل إمام، مرجعاً ذلك إلى إيمانه بالقضية الفلسطينية، وحزنه الشديد «لما يحدث للفلسطينيين والقدس في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما مع مشاركته في تحقيق النصر على إسرائيل في حرب عام 1973».