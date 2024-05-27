ليلتان لعرض أوبرا كارمن على المسرح الكبير بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ضمن خطة وزارة الثقافة لتقديم روائع الابداع العالمي، تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إنتاج عرض أوبرا كارمن لفرقة أوبرا القاهرة، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو والأحد 2 يونيو على المسرح الكبير .

العرض موسيقى الفرنسي جورج بيزيه ومن إخراج حازم طايل، إشراف المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة داليا فاروق، ويصاحبه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا، وتصميم رقصات ارمينيا كامل، تصميم الديكور محمد عبدالرازق، والإضاءة لياسر شعلان

ويؤدى الأدوار الرئيسية الميتزوسوبرانو چولي فيظي بالتبادل مع نورسيتا الميرغني في دور كارمن، التينور عمرو مدحت بالتبادل مع مصطفى مدحت في دور دون خوزيه، السوبرانو داليا فاروق في دور ميكائيلا ، الباريتون مصطفى محمد بالتبادل مع تامر توفيق في دور اسيكاميليو، الباص رضا الوكيل في دور زونيجا، رامز لباد في دور ليلاس باسيتا، السوبرانو ريهام مصطفى بالتبادل مع سلمى الجبالي في دور فراسكيتا، السوبرانو جيهان فايد بالتبادل مع نورا الألفي في دور ميرسيدس، التينور إبراهيم ناجي في دور دونكايير، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامي أمين في دور موراليس، التينور مينا رفائيل بالتبادل أحمد فاروق في دور ريمندادو.

تدور أحداث أوبرا كارمن في مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال في حبها، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .